شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك المملكة.. "إدارة الدين" يقفل طرح ديسمبر بـ 11.598 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وجرى تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 11.598 مليار ريال سعودي (إحدا عشر مليار وخمسمائة وثمانية وتسعون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 5.585 مليار ريال سعودي (خمسة مليارات و خمسمائة وخمسه وثمانون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.
كما بلغت الشريحة الثالثة 706 مليون ريال سعودي (سبعمائة وستة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.
أما الشريحة الرابعة بلغت 1.4 مليار ريال سعودي (مليار وأربعمائة مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2034 ميلادي.
وجرى تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 11.598 مليار ريال سعودي (إحدا عشر مليار وخمسمائة وثمانية وتسعون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 5.585 مليار ريال سعودي (خمسة مليارات و خمسمائة وخمسه وثمانون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.
صكوك حكومة المملكةوبلغت الشريحة الثانية 3.907 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات و تسعمائة وسبعة ملايين ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2029 ميلادي.
كما بلغت الشريحة الثالثة 706 مليون ريال سعودي (سبعمائة وستة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.
أما الشريحة الرابعة بلغت 1.4 مليار ريال سعودي (مليار وأربعمائة مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2034 ميلادي.