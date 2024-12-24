ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 73.02 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، في ظل ضعف حركة التداول بموسم العطلات، وتحسن آفاق توازن السوق على المدى القصير.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.54% إلى 73.02 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.49% إلى 69.58 دولارًا للبرميل.

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