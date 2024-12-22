شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. المؤشر العام لبورصة الكويت يغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 34ر12 نقطة بنسبة بلغت 17ر0%، ليبلغ مستوى 04ر7291 نقطة.

وجرى تداول 4ر288 مليون سهم عبر 14740 صفقة نقدية بقيمة 3ر60 مليون دينار كويتي.

انخفاض مؤشر السوق الرئيسي

انخفض مؤشر السوق الرئيسي 40ر8 نقاط بنسبة بلغت 13ر0% ليبلغ مستوى 47ر6631 نقطة من خلال تداول 6ر200 مليون سهم، عبر 9492 صفقة نقدية بقيمة 6ر30 مليون دينار كويتي.



تراجع مؤشر (رئيس 50)

وارتفع مؤشر السوق الأول 43ر18 نقطة بنسبة بلغت 24ر0% ليبلغ مستوى 93ر7817 نقطة، من خلال تداول 7ر87 مليون سهم، عبر 5248 صفقة بقيمة 7ر29 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيس 50) 18ر17 نقطة بنسبة بلغت 26ر0%، ليبلغ مستوى 27ر6467 نقطة من خلال تداول 3ر110 ملايين سهم عبر 5127 صفقة نقدية، بقيمة 27ر21 مليون دينار كويتي.