شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| البنك المركزي السعودي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00 %، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50 %.

ويأتي القرار اتساقًا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي وذلك في سياق التطورات العالمية.

