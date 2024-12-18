شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| البنك المركزي السعودي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00 %، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50 %.
ويأتي القرار اتساقًا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي وذلك في سياق التطورات العالمية.
ويأتي القرار اتساقًا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي وذلك في سياق التطورات العالمية.