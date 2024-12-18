الاقتصاد

عاجل| البنك المركزي السعودي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00 %، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50 %.
ويأتي القرار اتساقًا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي وذلك في سياق التطورات العالمية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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