شكرا لقرائتكم خبر عن «لجام للرياضة»: افتتاح مركز جديد للرجال في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية