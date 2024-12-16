شكرا لقرائتكم خبر عن «لجام للرياضة»: افتتاح مركز جديد للرجال في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لجام للرياضة افتتاح مركز إكسبرس جديد للرجال في مدينة الرياض وذلك، أمس الأحد.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يقع المركز على شارع الفجر، حي الياسمين، في مدينة الرياض.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة إكسبرس".
ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسوف يظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يقع المركز على شارع الفجر، حي الياسمين، في مدينة الرياض.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة إكسبرس".
ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسوف يظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.