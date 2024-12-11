شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للتأمين» توافق على إلغاء ترسية عقد مع «حديد» والان نبدء بالتفاصيل



وأضافت الشركة في بيان على تداول السعودية، أن الإلغاء سيكون بتاريخ 17 ديسمبر الحالي.

وكانت الاتحاد للتأمين قد أعلنت على موقع تداول في 2 يوليو الماضي، ترسية عقد مع الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد).

وأفادت بأن شركة حديد طالبت بإلغاء وثيقة التأمين الصحي لمنسوبي الشركة.

يقدر الأثر على المبيعات بنسبة 5.5% من أقساط الشركة التأمينية لآخر قوائم مالية سنوية منشورة 2023 دون أثر جوهري متوقع على صافي نتائج عمليات التأمين.

ووافقت شركة الاتحاد على قبول طلب إلغاء وثيقة التأمين الصحي لمنسوبي شركة حديد.

وقررت شركة الاتحاد تحديد موعد الإلغاء وسريانه بتاريخ 11/12/2024 وذلك لعدم لتزام شركة (حديد) بشروط وأحكام العقد المبرم بين الطرفين.

وجاء ذلك حفاظاً على حقوق الشركة ومساهميها مع استمرار الشركة في تحصيل الأقساط المتأخرة عن السداد عن المدة المنقضية من العقد.

ويأتي ذلك وفق ما نص عليه العقد الموقع بين الطرفين، مع التأكيد على قيام الشركة باتخاذ كافة الطرق النظامية الرسمية لتحصيل حقوقها وحقوق مساهميها. الدمام - شريف احمد - قالت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، إن الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) تقدمت بإلغاء ترسية عقد معها.وأضافت الشركة في بيان على تداول السعودية، أن الإلغاء سيكون بتاريخ 17 ديسمبر الحالي.وكانت الاتحاد للتأمين قد أعلنت على موقع تداول في 2 يوليو الماضي، ترسية عقد مع الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد).وأفادت بأن شركة حديد طالبت بإلغاء وثيقة التأمين الصحي لمنسوبي الشركة.يقدر الأثر على المبيعات بنسبة 5.5% من أقساط الشركة التأمينية لآخر قوائم مالية سنوية منشورة 2023 دون أثر جوهري متوقع على صافي نتائج عمليات التأمين.ووافقت شركة الاتحاد على قبول طلب إلغاء وثيقة التأمين الصحي لمنسوبي شركة حديد.وقررت شركة الاتحاد تحديد موعد الإلغاء وسريانه بتاريخ 11/12/2024 وذلك لعدم لتزام شركة (حديد) بشروط وأحكام العقد المبرم بين الطرفين.وجاء ذلك حفاظاً على حقوق الشركة ومساهميها مع استمرار الشركة في تحصيل الأقساط المتأخرة عن السداد عن المدة المنقضية من العقد.ويأتي ذلك وفق ما نص عليه العقد الموقع بين الطرفين، مع التأكيد على قيام الشركة باتخاذ كافة الطرق النظامية الرسمية لتحصيل حقوقها وحقوق مساهميها.