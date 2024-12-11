شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يعلن مشاركة الجزائر في معرض تراثنا 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أكد رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن معرض تراثنا يشهد سنوياً مشاركة عربية واسعة تعزز التعاون الاقتصادي والثقافي بين هذه الدول حيث يستضيف عدداً من الدول العربية التي تعرض مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية والتراثية التي تعكس ثراء التراث العربي وتنوعه.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن معرض تراثنا الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وينظمه الجهاز يشهد مشاركة مميزة لدولة الجزائر الشقيقة مضيفا أن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر بين الدولتين خاصة فيما يتعلق بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى مشاركة 7 دول اخري في دورة المعرض هذا العام وهم الإمارات والسعودية والبحرين وتونس والهند وباكستان ولاتفيا.

وأشار رحمي إلى عمل الجهاز المتواصل على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الجزائر في مجال دعم أصحاب المشروعات الصغيرة خاصة من المتخصصين في مجال الحرف اليدوية والتراثية مؤكدا على أن تنظيم المعارض المتخصصة يمثل فرصة لتبادل الخبرات والمعارف وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي ومساعدة الفنانين والحرفيين من أصحاب المشروعات في كلا البلدين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة مما يساهم في تحسين ودعم مشروعاتهم.

وأوضح رحمي أن معرض تراثنا لا يقتصر هدفه على تسويق منتجات العارضين بل أصبح يمثل احتفالا بإرث حضاري عريق وتقدير لصناع الإبداع من الحرفيين والفنانين من مختلف الدول العربية والأسيوية والأوروبية مؤكدا على أهمية مشاركة الجزائر في إثراء المعرض وتقديم تجربة فريدة للزوار بالإضافة إلى أن هذه الشراكة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

ومن الجدير بالذكر أنه في إطار التعاون المستمر مع دولة الجزائر شارك محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في فعاليات افتتاح النسخة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة الذي أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون وكل من وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والمسرع العمومي "الجيريا فنشر".

وأوضح محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز أنه قام بعقد عدد من اللقاءات الثنائية بدولة الجزائر منها لقاء مع مختار ريدة سفير مصر بالجزائر بحثا خلاله إمكانية تنظيم معرض تراثنا بالسفارة المصرية بالجزائر كما التقي السيد الوزير نور الدين واضح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة وعدد من وزراء آخرين كما عقد لقاء تنسيقي مع الدكتور ياسر القرني رئيس مكتب التمثيل التجاري لبحث فرص توافق فرص الاستثمار بين الشركات المصرية والجزائرية بما يدفع بزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات معرض تراثنا يوم 12 ديسمبر الجاري وحتى 21 من الشهر ذاته بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث يشارك ما يزيد على ألف عارض من مختلف محافظات الجمهورية، ويضم المعرض عدد كبير من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة، لأكثر من 30 قطاع تراثي؛ منها منتجات السجاد اليدوي والكليم اليدوي والرسم على الحرير والمنسوجات والتللي والمفروشات والاكسسوار الحريمي والمنتجات النحاسية والمنتجات الزجاجية والتطريز على القماش ومنتجات حجازة والتابلوهات والخيامية والصدف ووحدات الإضاءة والخزف والمفروشات والجلود والتحف الخشبية ومنتجات سيناء والخوص.