شكرا لقرائتكم خبر عن هيلتون العالمية تعزز تواجدها فى مصر وتستهدف افتتاح 25 فندقا فى أنحاء البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيلتون، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز HLT، عن استراتيجيتها لتعزيز محفظتها في السوق المصري وزيادة تواجدها 3 أضعاف، حيث تعاقدت لافتتاح 10 مواقع إضافية في مصر، ليصل عدد فنادقها تحت قيد التطوير إلى 25 فندقاً ضمن مظلة علاماتها التجارية وتقترب هيلتون من تحقيق هدفها المتمثل لعدد فنادقها العاملة في مصر إلى 40 فندقاً خلال السنوات المقبلة.

وتتضمن التعاقدات الجديدة إطلاق مجموعة فنادق تابستري باي هيلتون للمرة الأولى في أفريقيا، بالإضافة إلى أول فندق ضمن مجموعة فنادق كوريو باي هيلتون في مصر، ومنتجع شامل كليًا تحت علامة هيلتون للفنادق والمنتجعات. وعلاوة على ذلك، ستفتتح الشركة فندق هيلتون القاهرة النيل بالمعادي المرتقب في أوائل عام 2025، والذي سيقدم غرفًا عصرية مع إطلالات بانورامية على معالم أيقونية مثل نهر النيل والأهرامات.

وعلق كارلوس خنيسر، نائب الرئيس للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى هيلتون، على هذا التوسع: "يُعد السوق المصري أحد أوائل الأسواق التي تواجد بها في المنطقة، حيث نتواجد منذ أكثر من 60 عامًا. ونحن نتطلع لمواصلة بناء هذا الإرث الغني وتسريع نمونا، لمساعدة شركائنا على منح ضيوفنا تجارب إقامة مريحة وموثوقة تعكس التراث الثقافي الفريد لمصر."