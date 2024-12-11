شكرا لقرائتكم خبر عن علي الصقري رئيسا لمجلس إدارة «لجام للرياضة».. وحمد الصقري نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة لجام للرياضة، تعيين علي الصقري، رئيسا لمجلس الإدارة، وحمد الصقري نائبا لرئيس المجلس وعضوا منتدبا.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، أصدر مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 05 ديسمبر الحالي لدورة المجلس الجديدة التي تبدأ من 10 ديسمبر 2024م ولمدة أربع سنوات تنتهي في 09 ديسمبر 2028م، قد أصدر بتاريخ 10 ديسمبر 2024م عدة قرارات بالتمرير.
وتضمنت قرارات المجلس تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، برئاسة، مشعل المشاري، وعضوية كل من علي الصقري، ومحمد الصقري.
وقرر المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة علي الصقري، وعضوية كل من: أمين الشدي، ومحمد الصقري.
وتضمنت القرارات: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) وأمين سر لمجلس الإدارة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، أصدر مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 05 ديسمبر الحالي لدورة المجلس الجديدة التي تبدأ من 10 ديسمبر 2024م ولمدة أربع سنوات تنتهي في 09 ديسمبر 2028م، قد أصدر بتاريخ 10 ديسمبر 2024م عدة قرارات بالتمرير.
تشكيل لجنة المراجعةقرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة برئاسة، د. محمد الكناني، وعضوية كل من: عبدالعزيز الحيدري، ووليد الزكري.
وتضمنت قرارات المجلس تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، برئاسة، مشعل المشاري، وعضوية كل من علي الصقري، ومحمد الصقري.
وقرر المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة علي الصقري، وعضوية كل من: أمين الشدي، ومحمد الصقري.
وتضمنت القرارات: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) وأمين سر لمجلس الإدارة.