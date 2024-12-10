“وزارة الصناعة” تنفذ 1,388 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر نوفمبر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع خلال شهر نوفمبر الماضي، 1,388 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أنّ الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 503 زيارات على المصانع في المنطقة الشرقية، و344 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و315 زيارة في منطقة الرياض، إضافة إلى 82 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و52 زيارة في منطقة عسير، و26 زيارة في منطقة القصيم، و22 زيارة في كل من منطقة جازان ومنطقة تبوك، فيما نفذت 10 زيارات في منطقة حائل، و9 زيارات في منطقة الباحة، وزيارة واحدة على كل من مصانع منطقة الحدود الشمالية والجوف ونجران.

وأكّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

يذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.

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