شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خدمة الدفع الإلكترونى Apple Pay والان مع تفاصيل الخبر

آبل باي (Apple Pay) هي خدمة دفع إلكتروني ومحفظة رقمية مقدمة من شركة آبل، تمكّن المستخدمين من إجراء المدفوعات بطريقة سهلة وآمنة باستخدام أجهزة آبل، مثل الآيفون، ساعة آبل، الآيباد أو الماك، تعتمد الخدمة على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) وتعمل على تسهيل الدفع في المتاجر، التطبيقات، والمواقع الإلكترونية.

الميزات الرئيسية:

1. الدفع في المتاجر: باستخدام تقنية NFC، يمكن للمستخدم تمرير جهازه بالقرب من محطة الدفع وإتمام عملية الدفع بأمان.



2. الدفع عبر التطبيقات والمواقع: تتيح Apple Pay شراء المنتجات والخدمات من التطبيقات والمواقع المدعومة دون الحاجة إلى إدخال تفاصيل البطاقة يدوياً.



3. الأمان والخصوصية:

يتم استخدام تقنية تشفير لتأمين البيانات.

لا تخزن Apple Pay تفاصيل البطاقة على الجهاز أو على خوادم آبل.

تعتمد على رموز فريدة بدلاً من مشاركة رقم البطاقة الحقيقي مع البائع.

المتطلبات:

جهاز متوافق (آيفون حديث، آيباد برو، ماك مع Touch ID).

بطاقة ائتمان أو خصم من أحد البنوك الداعمة للخدمة.

تفعيل الخدمة عبر تطبيق Wallet.

أين تعمل؟

تتوفر الخدمة في العديد من الدول حول العالم، وهي مدعومة في متاجر عالمية ومحلية، بالإضافة إلى المواقع والتطبيقات المعتمدة.

لماذا تعتبر مميزة؟

تجمع بين الأمان، السرعة، والراحة، مما يجعلها بديلاً متطوراً للدفع النقدي أو بالبطاقات التقليدية.