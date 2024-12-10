شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة إدارة الفنادق «أديرا» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق صندوق الاستثمارات العامة اليوم، شركة إدارة الفنادق (أديرا).
وستتخصص الشركة الجديدة بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.
ويأتي ذلك من خلال تطوير علامات ضيافة سعودية جديدة بمستويات عالمية.
وتزامناً مع جهود المملكة لترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رئيسية، تسعى (أديرا) لإطلاق مجموعة من العلامات الفندقية السعودية المميزة.
وتتنوع العلامات الفندقية بفئاتها من الفنادق المتوسطة إلى الفاخرة، بما يناسب مختلف فئات الزوار.
وستسهم في إتاحة المزيد من فرص الأعمال التي تركز على إبراز تجربة الضيافة السعودية.
وقال خالد جوهر، مدير إدارة مشارك لمحفظة المشاريع العقارية في صندوق الاستثمارات العامة: "يأتي إطلاق أديرا في توقيت بالغ الأهمية".
وأضاف: "يتزامن ذلك مع تعزيز المملكة لعروض الضيافة والسياحة المحلية".
وتابع: "لدى الشركة الفرصة لتنمية القطاع، من خلال تقديم علامات تجارية فندقية جديدة تسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية أساسية".
وقال: "إن تركيز الشركة على تراث المملكة وتقاليدها الأصيلة سيوفر لها مزايا تنافسية خاصة."
ويؤكد إطلاق "أديرا" على الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة كمحفز وممكن لتطوير قدرات القطاعات الاستراتيجية، ومحرك رئيسي لدفع جهود التحول الاقتصادي في المملكة.
ويأتي إعلان إطلاق الشركة استكمالاً لسلسلة من الاستثمارات المهمة في القطاعين السياحي والعقاري بما في ذلك "مجموعة بوتيك" المتخصصة بإعادة تطوير القصور التاريخية والثقافية وتحويلها إلى فنادق فاخرة، وشركة تطوير منتجعات السياحة الريفية والبيئية "دان"، والشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار".
ويتماشى ذلك مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تهدف إلى جذب 150 مليون زيارة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في إجمالي الناتج المحلي لتصل لقرابة 10% بحلول 2030.
وستتخصص الشركة الجديدة بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.
قطاع الضيافةتعمل (أديرا) -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- على أن تكون شركة وطنية رائدة تقود قطاع الضيافة في المملكة وتسهم في تعزيز خبرات ومهارات الكفاءات الوطنية.
ويأتي ذلك من خلال تطوير علامات ضيافة سعودية جديدة بمستويات عالمية.
برامج للتدريبوتعزز أديرا من بناء قدرات القطاع في المملكة من خلال إطلاق برامج للتدريب وتطوير المهارات بالتعاون مع مختصين عالميين في مجال الضيافة.
وتزامناً مع جهود المملكة لترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رئيسية، تسعى (أديرا) لإطلاق مجموعة من العلامات الفندقية السعودية المميزة.
وتتنوع العلامات الفندقية بفئاتها من الفنادق المتوسطة إلى الفاخرة، بما يناسب مختلف فئات الزوار.
وستسهم في إتاحة المزيد من فرص الأعمال التي تركز على إبراز تجربة الضيافة السعودية.
أديرا تعمل مع مطوري الفنادقوتعتزم أديرا العمل مع مطوري الفنادق لتعزيز مساهمات القطاع الخاص المحلي في المملكة.
وقال خالد جوهر، مدير إدارة مشارك لمحفظة المشاريع العقارية في صندوق الاستثمارات العامة: "يأتي إطلاق أديرا في توقيت بالغ الأهمية".
وأضاف: "يتزامن ذلك مع تعزيز المملكة لعروض الضيافة والسياحة المحلية".
وتابع: "لدى الشركة الفرصة لتنمية القطاع، من خلال تقديم علامات تجارية فندقية جديدة تسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية أساسية".
وقال: "إن تركيز الشركة على تراث المملكة وتقاليدها الأصيلة سيوفر لها مزايا تنافسية خاصة."
ويؤكد إطلاق "أديرا" على الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة كمحفز وممكن لتطوير قدرات القطاعات الاستراتيجية، ومحرك رئيسي لدفع جهود التحول الاقتصادي في المملكة.
ويأتي إعلان إطلاق الشركة استكمالاً لسلسلة من الاستثمارات المهمة في القطاعين السياحي والعقاري بما في ذلك "مجموعة بوتيك" المتخصصة بإعادة تطوير القصور التاريخية والثقافية وتحويلها إلى فنادق فاخرة، وشركة تطوير منتجعات السياحة الريفية والبيئية "دان"، والشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار".
ويتماشى ذلك مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تهدف إلى جذب 150 مليون زيارة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في إجمالي الناتج المحلي لتصل لقرابة 10% بحلول 2030.