Databricks توسّع حضورها في الشرق الأوسط وتطلق خدماتها في المملكة العربية السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت Databricks، الشركة المتخصصة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي انطلاقها في المملكة العربية السعودية.

ومن خلال افتتاح مكتب جديد وإبرام شراكات استراتيجية في المملكة، تعزز الشركة استثماراتها في مستقبل المملكة العربية السعودية وتُنمّي قاعدة عملائها المحليين المتنامية عبر توفير حلول البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي المتوفرة في منصة Databricks لذكاء البيانات.

وبدأت الشركات القائمة على البيانات في المملكة العربية السعودية بالفعل في تعزيز الابتكار لديها باستخدام منصة Databricks لذكاء البيانات، ومن أبرزها شركة عبداللطيف جميل وشركة بندة للتجزئة.

قال آندي كوفويد، رئيس العمليات العالمية لدى شركة Databricks: "يمثل نشر حلول البيانات والذكاء الاصطناعي في جميع أقسام المنظمات أولوية قصوى لدى كل رئيس تنفيذي اليوم.

وتمتلك منصة Databricks لذكاء البيانات القدرة على دعم الشركات ورواد الأعمال الأكثر ابتكاراً في المملكة العربية السعودية لاستخلاص رؤى أدق من بيانات شراكاتهم وبناء حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة أكبر.

ويعتبر نمو وتبني التقنيات الجديدة في جميع أنحاء المملكة ذا وتيرة سريعة جداً، ويُعدّ توسعنا هنا إنجازاً مهماً للشركة".

من جانبه قال محمد الربيعان وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا: "يسرنا الترحيب بشركة رائدة في الابتكار مثل Databricks في المملكة. ونعمل على بناء منظومة قوية من مزودي الخدمات السحابية وشركات البرمجيات لدعم الشركات والشركاء الحكوميين في تحقيق مستوى جديد من التميز التقني والابتكار. وسيدعم وجود Databricks في المملكة العربية السعودية هذه الطموحات".

Databricks تعيّن محمد الزعبي بمنصب المدير العام وتفتتح مكتباً في مدينة الرياض

عيّنت الشركة مؤخراً محمد الزعبي كمدير عام لقيادة عملياتها في المملكة. وبفضل خبرته الواسعة في شركات بارزة مثل IBM وSAP وMicrosoft، سيقود الزعبي مسيرة تعزيز تبني منصة Databricks لذكاء البيانات في مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الخدمات المالية والاتصالات والطاقة وتجارة التجزئة.

وافتتحت Databricks لدعم فريقها المتنامي وعملائها المحليين مكتباً جديداً في برج الفيصلية في الرياض.

تعزيز مهارات هندسة البيانات وإقامة الشراكات المحلية

اعتمدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر مبادرة مهارات المستقبل، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، شهادتي Databricks "مهندس بيانات محترف" وDatabricks"مهندس مشارك" كجزء من شهاداتها المهنية المعترف بها عالمياً.

وفي إطار خططها لتعزيز تبني منصة ذكاء البيانات بين عملائها في المملكة العربية السعودية، التزمت شركة Databricks بإدارة برنامج تدريب وتأهيل مهندسي البيانات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

ويتيح هذا البرنامج للمواطنين السعوديين الذين يحصلون على هذه الشهادات الحصول على تعويض مالي، مما يعزز تطوير الكفاءات الوطنية ويدعم التميز المهني في مجال هندسة البيانات.

توافق استراتيجية Databricks مع أهداف رؤية السعودية 2030

يتماشى إطلاق خدمات الشركة في المملكة مع إطار رؤية السعودية 2030، الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتمكين المواطنين وتوفير بيئة نشطة للشركات المحلية والدولية.

وتلعب التكنولوجيا دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وستكون منصة Databricks لذكاء البيانات عامل تمكين حاسم من خلال منح الجميع قدرة الوصول إلى التحليلات والتطبيقات الذكية عبر ربط بيانات العملاء بنماذج الذكاء الاصطناعي القوية التي تتناسب مع الخصائص الفريدة لأعمالهم.



أدركت شركة سنابل للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، قدرة Databricks على المساهمة في المنظومة التقنية المزدهرة في المملكة، وشاركت في آخر جولة استثمارية (Series I) في عام 2023 حيث كانت قيمة الجولة تزيد عن 500 مليون دولار أمريكي .

قال المتحدث باسم شركة سنابل للاستثمار: "يعكس استثمارنا في Databricks تركيزنا على الاستثمار بالشركات التحويلية التي تقود الابتكار التقني العالمي. ويعتبر دعمنا لأفضل شركات البرمجيات التي تُمكّن التحولات التقنية في مختلف القطاعات جزءاً مهماً من مهمتنا، ونتطلع للقيمة التي ستوفرها Databricks للعملاء في المملكة العربية السعودية. وتُسهّل منصة Databricks لذكاء البيانات على الشركات الحديثة إدارة بياناتها وتبني حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وخصوصاً مع تزايد عدد الشركات في المملكة التي بدأت رحلة التحديث والتطوير الخاصة بها وتلك المهتمة بإمكانات ذكاء البيانات".