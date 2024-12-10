شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يسجل أعلى مستوياته منذ 2021 والان نبدء بالتفاصيل

مكاسب سهم تسلا

تأثير فوز ترامب

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا بنسبة 4% إلى 404.80 دولار للسهم.وبهذا سجل أعلى مستوى له خلال تعاملات أي يوم منذ 5 نوفمبر 2021.وظل السهم متخلفًا إلى حد كبير عن باقي شركات التكنولوجيا العملاقة خلال أغلب فترات التعامل في العام الحالي.ويشهد سهم تسلا ارتفاعًا قويًا منذ أواخر أكتوبر، مدعوما أولا بنتائج الربع الثالث التي جاءت أفضل من المتوقع.كما أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات قد يكون إيجابيًا للشركة، في ضوء الدعم القوي لمؤسس ورئيس تسلا إيلون ماسك لترامب.وحظي ترامب على دعم "ماسك" في أثناء الانتخابات التي تعهد فيها بفرض رسوم على أغلب المنتجات الصينية بما فيها السيارات الكهربائية.