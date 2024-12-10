الاقتصاد

سهم "تسلا" يسجل أعلى مستوياته منذ 2021

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يسجل أعلى مستوياته منذ 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا بنسبة 4% إلى 404.80 دولار للسهم.
وبهذا سجل أعلى مستوى له خلال تعاملات أي يوم منذ 5 نوفمبر 2021.

مكاسب سهم تسلا

وظل السهم متخلفًا إلى حد كبير عن باقي شركات التكنولوجيا العملاقة خلال أغلب فترات التعامل في العام الحالي.
ويشهد سهم تسلا ارتفاعًا قويًا منذ أواخر أكتوبر، مدعوما أولا بنتائج الربع الثالث التي جاءت أفضل من المتوقع.

تأثير فوز ترامب

كما أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات قد يكون إيجابيًا للشركة، في ضوء الدعم القوي لمؤسس ورئيس تسلا إيلون ماسك لترامب.
وحظي ترامب على دعم "ماسك" في أثناء الانتخابات التي تعهد فيها بفرض رسوم على أغلب المنتجات الصينية بما فيها السيارات الكهربائية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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