شكرا لقرائتكم خبر عن ركب محطة شمسية أعلى "سطح" شركتك او مصنعك ووفر فاتورة الكهرباء × 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

أصبح الاعتماد على الألواح الشمسية أمرا ضروريا للتوفير فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لجميع المشتركين بشكل عام ولأصحاب الشركات والمصانع، خاصة وأن التحول لطاقة نظيفة أقل تكلفة فى ظل ارتفاع تكاليف الوقود وبالتالى زيادة أسعار الكهرباء.

ويرصد ”الخليج 365” أهم الخطوات التى يمكن اتباعها لتركيب خلايا شمسية أعلى أسطح الشركات والمصانع، وهى كالاتى:

1- اختيار الشركة المؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ولا تستطيع أى شركة غير مؤهلة تركيب الأنظمة المربوطة بشبكة الكهرباء، ويمكن الوصول لهذه الشركات من خلال منصة مصر للطاقة الشمسية.

2- التقدم بطلب إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المكان المراد تركيب محطة طاقة شمسية به، تقدم الطلبات من الشركة المؤهلة الشريكة لتنفيذ المشروع إلى شركة توزيع الكهرباء.

3- دراسة الملف الفنى والربط بالشبكة، بعد قبول مستندات الملف الفنى يقوم فريق من شركة التوزيع بزيارة موقع المشروع لفحص نقطة الربط.

4- تركيب الخلايا الشمسية بعد أن تمنح شركة توزيع الكهرباء الموافقة للبدء فى أعمال تركيب المحطة.

5- ضمان الجودة من خلال شركة توزيع الكهرباء بعد اكتمال أعمال التركيب تقوم شركة التوزيع بزيارة ثانية للموقع من أجل:

- عمل معاينة بعد التركيب.

- اصدار مقايسة العداد والقياسات.

- تركيب العداد التبادلى.

- إجراء القياسات.

- ⁠عمل محاضر الربط والاطلاق.

- إبرام عقد تبادل الطاقة بين العميل وشركة التوزيع حيث يكون العقد لمدة 25 عاما بحد أقصى.