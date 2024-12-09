شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: مشروعات المياه والصرف الصحي تستحوذ على 50% من مخصصات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

تعمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " على تحسين معيشة 60 مليون مواطن من خلال إتاحة كافة الخدمات.

وقد نفذت "حياة كريمة العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات وقد بلغ معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة؛ 85.5% بنهاية نوفمبر 2024.

واوضح تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية انه تم تخصيص 295.5 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات المرحلة الاولى بنسبة 84.4%، فضلًا عن وصول عدد المشروعات المنتهية إلى 16812 مشروع، مع الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية بلغت 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مواطن، مما ساهم في تحسن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالي 69 نقطة مئوية.

وعن مشروعات قطاه المياه والصرف الصحي، أوضح التقرير أن قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب استحوذا على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، مع الانتهاء من إنشاء وتطوير 21 محطة معالجة صرف صحي، والانتهاء من 937 مشروع صرف صحي، والانتهاء كذلك من تركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية.

وأضاف التقرير أن المشروعات المنفذة نتج عنها زيادة عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 45% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% في قرى المرحلة الأولى، ومع انتهاء تلك المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60% مقارنة بنسبة 12% عام 13/2014.

وفي مجال مياه الشرب، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 248 محطة مياه شرب، و 1380 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم، والانتهاء من 1292 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 455 ألف وصلة مياه شرب، لينتج عنها زيادة عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب بنسبة 14% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف زيادة التغطية بمياه الشرب النقية من 97% إلى 100%.