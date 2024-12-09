شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة التأمين» توافق لـ«جي آي جي» على تسويق وبيع منتج لها والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المنتج اعتمد بالرقم التعريفي (P-GIGR-1-B-24-051).

وأضافت أن تاريخ استلام الموافقة 1446-06-08 الموافق 2024-12-09، عبر إشعار عن طريق البريد الإلكتروني. الدمام - شريف احمد - حصلت مجموعة الخليج للتأمين الإعلان على موافقة هيئة التأمين النهائية بتاريخ 2024/12/09مـ على تسويق وبيع منتج التأمين على عقد العمالة المنزلية والمقدم للعملاء الأفراد والمجموعات في المملكة العربية السعودية وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المنتج اعتمد بالرقم التعريفي (P-GIGR-1-B-24-051).وأضافت أن تاريخ استلام الموافقة 1446-06-08 الموافق 2024-12-09، عبر إشعار عن طريق البريد الإلكتروني.