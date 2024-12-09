الاقتصاد

«هيئة التأمين» توافق لـ«جي آي جي» على تسويق وبيع منتج لها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت مجموعة الخليج للتأمين الإعلان على موافقة هيئة التأمين النهائية بتاريخ 2024/12/09مـ على تسويق وبيع منتج التأمين على عقد العمالة المنزلية والمقدم للعملاء الأفراد والمجموعات في المملكة العربية .
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المنتج اعتمد بالرقم التعريفي (P-GIGR-1-B-24-051).
وأضافت أن تاريخ استلام الموافقة 1446-06-08 الموافق 2024-12-09، عبر إشعار عن طريق البريد الإلكتروني.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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