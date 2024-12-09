شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 1.2% اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 1.2%، عند 12097 نقطة، وبتداولات بلغت 6.811 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كميات الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية، نحو 586.257 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.185 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 126 شركة ارتفعت أسهم 126 شركة، في سوق الأسهم السعودية، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 96، من بين 246 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، ميدغلف للتأمين، وإعمار، وأسترا الصناعية، والراجحي، وتكافل الراجحي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، قو للاتصالات، والسعودي الألماني الصحية، والمنجم، وسينومي ريتيل، وتمكين، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 31502 نقطة، وبتداولات بلغت 66.431 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7.165 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 65.72 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 45 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 34، من بين 103 شركات مدرجة في السوق الموازية.