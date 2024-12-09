الاقتصاد

«تام»: ترسية مشروع لصالح وزارة الحج والعمرة بـ4.48 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «تام»: ترسية مشروع لصالح وزارة الحج والعمرة بـ4.48 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة تام التنموية، أمس، على خطاب ترسية مشروع لصالح وزارة الحج والعمرة بقيمة إجمالية 4,485,000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-07-01 الموافق 2025-01-01.
وأضافت أن العقد يشمل: تقديم الخدمات الاستشارية لتصميم وتنفيذ مشروع لصالح وزارة الحج والعمرة.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي بدءًا من الربع الأول من العام 2025.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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