شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: تراجع الإنجاب الكلى 2021-2023 باستثناء محافظات الحدود.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تُعد معدلات الإنجاب واحدة من أبرز المؤشرات السكانية التى تؤثر بشكل مباشر على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وهو ما يفسر أهمية رصد تطور معدلات الإنجاب على مستوى الجمهورية التى يجريها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى شهدت تفاوت ملحوظ بين محافظات الجمهورية.

وبمقارنة معدل الإنجاب الكلي المقدر لعام 2023 ومعدل الإنجاب الكلى لعام 2021 بناء على مسح صحة الأسرة المصرية 2021، تبين انخفاض هذا المعدل بين العامين باستثناء محافظات الحدود التى حدث بها ارتفاع.



مقارنة بين معدل الانجاب الكلي عام 2021 و2023

وتوضح تلك المعدلات التفاوت في مستوى الإنجاب لمحافظات الجمهورية، وقد حققت محافظة بورسعيد أقل معدل إنجاب كلى 1.64 طفل لكل سيدة، في مقابل معدل إنجاب 5.08 طفل لكل سيدة بمحافظة مطروح، والواضح انخفاض معدل الإنجاب الكلى بالمحافظات الحضرية ومحافظات الوجه البحرى، بينما يرتفع بمحافظات الوجه القبلى ومحافظات الحدود.



معدل الانجاب الكلى بمحافظات الجمهورية لعام 2023

واستخدم جهاز الإحصاء، الهيكل العمري لتعداد 2017 وفقاً للإسقاطات السكانية الأخيرة لإجمالي الجمهورية، للحصول على توزيع السيدات بحسب فئات سن الإنجاب للمحافظات عام 2023، وتم تقدير معدلات الإنجاب الكلية والتفصيلية لمحافظات الجمهورية باستخدام توزيع المواليد لعام 2023 وفقاً لعمر الأم حسب محل الإقامة "قاعدة بيانات المواليد والوفيات لوزارتي الصحة والتخطيط"، وعدد السيدات حسب الفئات العمرية الخمسية "15-49" لعام 2023 بمحافظات الجمهورية.



معدل الانجاب الكلى

وسجل متوسط عدد المواليد لكل سيدة "معدل الإنجاب الكلى" على المستوى الإجمالي 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023، والذي يوضح الانخفاض المستمر في متوسط عدد المواليد لكل سيدة منذ عام 2014 وحتى عام 2023، وهو ما يعكس المضي بخطى جيدة في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية "2023-2030".