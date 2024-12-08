شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" تطور نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على فهم المشاعر البشرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة "جوجل" إن عائلة نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها سيكون لديها ميزة غريبة تتمثل في القدرة على تحديد المشاعر البشرية، وهو أمر أثار انتقادات البعض وحفيظته باعتباره أمر يصعب تفسيره بالذكاء الاصطناعي، وفق ما ذكرت منصة تيك كرانش الأمريكية. نماذج "جوجل" للذكاء الاصطناعي أعلنت "جوجل" عن عائلة نماذج بالي جيما2 القادرة على تحليل الصور مما يتيح للذكاء الاصطناعي إنشاء تعليقات توضيحية والإجابة على أسئلة حول الأشخاص الذين "يراهم" في الصور.

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وكتبت جوجل في منشور على مدونتها: "يولد بالي جيما2 تعليقات توضيحية مفصلة وذات صلة بالسياق للصور وتتجاوز التعرف البسيط على الكائنات إلى وصف الإجراءات والعواطف والسرد العام للمشهد". الذكاء الاصطناعي ومشاعر البشر لا يعمل التعرف على المشاعر فورًا فالأمر ليس بهذه السهولة فلابد من ضبطه بدقة لتحقيق هذا الغرض.

ومع ذلك أبدى الخبراء انزعاجهم من احتمالية توفر كاشف المشاعر بشكل علني.

قالت ساندرا واتشر أستاذة أخلاقيات البيانات والذكاء الاصطناعي في معهد "أكسفورد" للإنترنت: "هذا أمر مزعج للغاية بالنسبة لي حيث أجد أنه من الصعب افتراض أننا قادرون على قراءة مشاعر الناس الأمر أشبه بطلب النصيحة من كرة سحرية". هدف جوجل من هذه النماذج تسعى الشركة للوصول الكلي إلى مثل هذه الميزة بعيدا عن التفكير القيمي وإن وجود مثل هذه الأدوار مع صعوبة الوصول إلى مثل هكذا هدف ليس إلا الحصول على سبق سوقي سيعمل بالضرورة على حصول الشركة على مليارات الدولارات.

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ولسنوات، حاولت الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا العملاقة على حد سواء بناء الذكاء الاصطناعي القادر على اكتشاف المشاعر في كل شيء من تدريب رجال المبيعات إلى منع الحوادث لكن الأمر يبدو مستحيلا في بعض جوانبه رغم زعم البعض أنهم نجحوا في تحقيق ذلك لكن العلم يقف على أرض تجريبية غير مستقرة. أجهزة الكشف عن المشاعر يقول المختصون إن أغلب أجهزة كشف المشاعر تستقي إشاراتها من العمل المبكر لبول إيكمان وهو عالم نفس وضع نظرية مفادها أن البشر يشتركون في ستة مشاعر أساسية: الغضب والمفاجأة والاشمئزاز والمتعة والخوف والحزن.

ولكن الدراسات اللاحقة ألقت بظلال من الشك على فرضية إيكمان حيث أظهرت وجود فروق كبيرة في الطريقة التي يعبر بها الناس من خلفيات مختلفة عن مشاعرهم. اكتشاف المشاعر "غير ممكن" كما قال مايك كوك الباحث في "كينجز كوليدج" لندن المتخصص في الذكاء الاصطناعي :"إن اكتشاف المشاعر ليس ممكنًا في الحالة العامة لأن الناس يختبرون المشاعر بطرق معقدة فبالطبع نعتقد أنه يمكننا معرفة ما يشعر به الآخرون من خلال النظر إليهم وقد حاول الكثير من الناس على مر السنين ذلك أيضًا مثل وكالات التجسس أو شركات التسويق لكن أنا متأكد من أنه من الممكن تمامًا اكتشاف بعض الدلالات العامة في بعض الحالات لكن هذا ليس شيئًا لا يمكننا حله بالكامل على الإطلاق".

وتبدو النتيجة المدهشة هي أن أنظمة اكتشاف المشاعر تميل إلى أن تكون غير موثوقة ومتحيزة بسبب افتراضات مصمميها.