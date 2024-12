شكرا لقرائتكم خبر عن أرخص باقة إنترنت في مصر من شركة WE بسعة 140 جيجا بايت شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

أنفقت الشركة المصرية للاتصالات WE، استثمارات ضخمة على تطوير البنية التحتية التكنولوجية في مصر، خلال السنوات الماضية، مما أثمر عن صدارة مصر القارة الأفريقية في مؤشر سرعة الإنترنت الثابت خلال سبتمبر 2024.

وتقدم شركة WE، أنظمة باقات متنوعة لمشتركي الإنترنت الثابت، بسرعات وسعات متنوعة لتلبي احتياجات جميع شرائح العملاء، ومن بينها أرخص باقة إنترنت في السوق المصري بسعر 210 جنيهًا شهريًا، وبعد إضافة ضريبة القيمة المضافة تصبح 239.4 جنيه، بسعة استهلاك 140 جيجابايت وبسرعة تصل إلى 30 ميجابايت في الثانية.

وتتيح "المصرية للاتصالات" لعملائها متابعة الاستهلاك الشهري لباقات الإنترنت عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة أو تطبيق My WE ، كما تتيح خاصة في حالة انتهاء سعة التحميل الأساسية، باستكمال باقي الفترة بإنترنت بلا حدود بسرعة منخفضة، وفي حالة رغبة العميل في العودة إلى السرعة الأصلية في نفس الشهر يمكنه إما القيام بالتجديد المبكر للباقة الأساسية في أي وقت، أو شحن أي من السعات الإضافية التالية ، مرة واحدة او تجدد تلقائيا كل 30 يوم.



وتتراوح السعات الإضافية لإنترنت شركة WE، ما بين 20 جيجابايت بسعر 52 جنيه، و50 جيجابايت بسعر 105 جنيهات، و100 جيجابايت بسعر 170 جنيهًا، وهذه السعات الإضافية مرة واحدة وتجدد تلقائيًا، وهناك سعات إضافية مرة واحدة فقط باسم "جيجاتانك" وهي سعة 400 جيجابايت بسعر 420 حنيه، و2000 جيجابايت بسعر 1625 جنيه.

كما تتيح شركة WE لعملائها، سداد قيمة مقابل الاشتراك في باقات الإنترنت من خلال تطبيق My WE أو الموقع الإلكتروني أو عن طريق فوري، مصاري، أمان، سداد، ممكن، خدماتي، Bee وجميع فروع WE.

وتستحوذ الشركة المصرية للاتصالات، على أكبر حصة من خدمات الإنترنت الثابت في مصر، ويصل عدد مشتركيها إلى 10.032 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقابل 9.318 مليون مشترك بنهاية الربع المماثل من عام 2023، بنسبة نمو سنوي 7.7%، ومقارنة مع 9.806 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من عام 2024 بنسبة نمو ربع سنوي 2.3%.