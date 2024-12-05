شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. بورصة المغرب تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.89 %، عند 14.881,52 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.99 %، ليستقر عند 1.209,95 نقاط، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.71 % بمجموع 1.059,58 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.65 % بمجموع 13.984,44 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 147 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 758 مليار درهم مغربي.

