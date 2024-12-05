شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. بورصة المغرب تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.89 %، عند 14.881,52 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.99 %، ليستقر عند 1.209,95 نقاط، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.71 % بمجموع 1.059,58 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.65 % بمجموع 13.984,44 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 147 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 758 مليار درهم مغربي.
وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.99 %، ليستقر عند 1.209,95 نقاط، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.71 % بمجموع 1.059,58 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.65 % بمجموع 13.984,44 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 147 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 758 مليار درهم مغربي.