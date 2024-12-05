شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. مؤشر بورصة تونس يقفل على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.27%، ليصل عند 9927.06 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 4.845 ملايين دينار تونسي أي بنحو 1.540 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 17 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 23 أخرى، واستمرار أسهم 14 شركة على ثبات.

