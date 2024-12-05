شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3710 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 4240 جنيها للبيع، و4217.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس في مصر، 3886.75 جنيه للبيع، و3865.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر إلى: 3710 جنيهات للبيع، و3690 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في مصر، 3180 جنيها للبيع، و3162.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في مصر، 2473.25 جنيه للبيع، و2460 جنيها للشراء. أسعار الذهب اليوم وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس في مصر إلى: 2120 جنيها للبيع، و2108.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 29680 جنيها للبيع، و29520 جنيها للشراء.