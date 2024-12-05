شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3690 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 4217.25 جنيه للبيع، و4194.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس في مصر، 3865.75 جنيه للبيع، و3844.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر إلى: 3690 جنيها للبيع، و3670 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في مصر، 3162.75 جنيه للبيع، و3145.75 جنيه للشراء. سعر الذهب في مصر اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في مصر، 2460 جنيها للبيع، و2446.75 جنيه للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس في مصر إلى: 2108.5 جنيه للبيع، و2097.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 29520 جنيها للبيع، و29360 جنيها للشراء.