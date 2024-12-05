شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدوسري رئيسا لمجلس إدارة «برج المعرفة».. ومحمد البقمي نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية، أمس، الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة مانع سالم علي الصقور (عضو مستقل ) والتي تقدم بها بتاريخ 04/12/2024م نظراً لظروفه الخاصة.
ووافق المجلس على تعيين خالد الدوسري (عضو مستقل) رئيسأ لمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2024/12/04م.
وقرر المجلس تعيين محمد صنيدح محيل البقمي (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من أمس.
ووافق المجلس على تعيين خالد الدوسري (عضو مستقل) رئيسأ لمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2024/12/04م.
وقرر المجلس تعيين محمد صنيدح محيل البقمي (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من أمس.