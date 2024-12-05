شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدوسري رئيسا لمجلس إدارة «برج المعرفة».. ومحمد البقمي نائبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية، أمس، الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة مانع سالم علي الصقور (عضو مستقل ) والتي تقدم بها بتاريخ 04/12/2024م نظراً لظروفه الخاصة.

ووافق المجلس على تعيين خالد الدوسري (عضو مستقل) رئيسأ لمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2024/12/04م.

وقرر المجلس تعيين محمد صنيدح محيل البقمي (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من أمس.