شكرا لقرائتكم خبر عن 8 سيناريوهات متوقعة تصدم الأسواق المالية العالمية في 2025 والان نبدء بالتفاصيل

توقعات صادمة

1. عودة ترامب للرئاسة

2. إنفيديا الأكثر قيمة عالمياً

3. برنامج تحفيز اقتصادي صيني

4. طباعة أول قلب بشري بيولوجيا

5. انتشار السيارات الكهربائية

6. ضرائب الذكاء الاصطناعي

7. إفلاس شركة تأمين كبرى

8. الجنيه الإسترليني واليورو

رسالة للمستثمرين

الدمام - شريف احمد - توقع تقرير 8 سيناريوهات تشكل الاقتصاد العالمي في 2025، مشيرا إلى أنها سيناريوهات في حال تحققها تحدث صدمات في الأسواق المالية العالمية العام المقبل.وقال التقرير: إن السيناريوهات تتمثل في: أزمة كبرى للدولار بعد عودة ترامب للرئاسة، وتجاوز إنفيديا آبل بمقدار الضعف لتصبح الشركة الأكثر قيمة عالميا، وإطلاق الصين برنامج اقتصادي تحفيزي.أضاف أن من ضمن السيناريوهات: طباعة أول قلب بشري بيولوجيا مما يشكل نقطة تحول في مجال الصحة، وانتشار السيارات الكهربائية، وفرض ضرائب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.وأشار إلى أن السيناريوهات تتضمن: كارثة طبيعية تسبب إفلاس شركة تأمين كبرى لأول مرة، وأن يموح الجنيه الإسترليني تأثيرات ما بعد بريكست أمام اليورو.وقال التقرير: إن التوقعات الصادمة تبدو احتمالية حدوثها ضئيلة جداً، ولكنها قد تُحدث، في حال تحققت، صدمات كبيرة في الأسواق المالية العالمية.وأضاف: "إن التوقعات الصادمة ليست أخباراً مؤكدة كما أنها ليست خيالاً صرفاً - على الأقل ليس بعد-، مع عدم اليقين بأن أياً من القصص ستشكل الاقتصاد العالمي في العام المقبل.وقال التقرير إن عام 2025، يشهد إعادة ترامب خلال ولايته الثانية صياغة طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم بشكل جذري، إذ يفرض رسوم جمركية ضخمة على جميع الواردات ويعتمد على "وزارة الكفاءة الحكومية" التي يقودها إيلون ماسك لخفض العجز المالي.وأضاف: "ستكون النتائج كارثية بالنسبة للدولار الأمريكي والتجارة العالمية، إذ يؤدي نقص الإمدادات بالدولار إلى اضطراب كبير في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، تسعى الجهات المالية الدولية إلى إيجاد بدائل لتخفيف الأزمة."وأوضح أن التأثير المحتمل على الأسواق: تضاعف قيمة سوق العملات المشفرة لتتجاوز 10 تريليونات دولار، إضافة إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 20% مقابل العملات الرئيسية، وبنسبة 30% مقابل الذهب.وأشار إلى أن من ضمن التأثيرات: استمرار الاقتصاد الأمريكي في تحقيق التضخم مع مواكبة الأجور لارتفاع أسعار السلع، مما يعزز القدرة التنافسية للمصدّرين الأمريكيين.وبحسب التقرير، تعزز إنفيديا من مكانتها، في عام 2025، بفضل شريحتها الثورية "بلاكويل" التي تحتوي على 208 مليارات ترانزستور وتحقق قفزة تصل إلى 25 ضعفاً في كفاءة الذكاء الاصطناعي مقارنة بالجيل السابق H100.وأضاف أن: "مع تصاعد سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع ارتفاع تكلفة الطاقة لمراكز البيانات، تصبح شرائح بلاكويل الخيار الأمثل، مما يجعل إنفيديا الشركة الأكثر ربحية على الإطلاق."وأشار إلى أن التأثير المحتمل على الأسواق: ارتفاع أسهم إنفيديا إلى ما يتجاوز 250 دولاراً، قبل أن تبدأ المخاوف بشأن سيطرة الشركة الاحتكارية في التأثير على التوقعات المستقبلية.ووفقا للتقرير تقرر الصين في عام 2025 اتخاذ خطوات جريئة لإعادة التضخم إلى اقتصادها عبر إطلاق مبادرات مالية ضخمة بقيمة تتجاوز 50 تريليون يوان (7 تريليونات دولار أمريكي).وأضاف: "توجه الصين هذه الأموال مباشرة إلى المستهلكين عبر العملة الرقمية e-CNY، مما يضمن أن تُضخ الأموال في الاقتصاد بدلاً من سداد الديون. كما تتضمن الخطة تحفيز الشركات على تقليل ساعات العمل لتحسين جودة الحياة، مما يعزز الاستهلاك وتكوين الشركات والأسر وزيادة معدلات الولادة."وأشار إلى أن التأثير المحتمل على الأسواق: تأثير تضخمي قوي على الاقتصاد الصيني والعالمي، وتفوق الأسواق الناشئة، خاصة الصين، على الأسواق المتقدمة، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع عالمياً، وقوة اليوان الصيني.وذكر التقرير أن عام 2025 سيشهد إنجازاً علمياً تاريخياً مع طباعة قلب بشري وظيفي بالكامل باستخدام تقنية الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد.وأضاف: "يعتمد العلماء على صور أشعة دقيقة لإنشاء نموذج رقمي مفصل جداً للقلب، ويتم استخدام هذا النموذج كخريطة لآلة طباعة حيوية متقدمة تقوم بتكوين القلب بدقة باستخدام الخلايا الجذعية البشرية ومواد قابلة للتحلل الحيوي."وأشار إلى أن التأثير المحتمل على الأسواق: زيادة كبيرة في التوقعات الإيجابية لقطاعات التكنولوجيا الحيوية والطباعة ثلاثية الأبعاد، وظهور موجة من الاكتتابات الأولية للشركات الناشئة في هذا المجال، إضافة إلى إعادة تشكيل قطاع الرعاية الصحية بطرق تعزز جودة حياة المرضى وتحقق نمواً اقتصادياً ملحوظاً.وبحسب التقرير فإن بحلول عام 2025، تنتشر السيارات الكهربائية.وأوضح أن التأثير المحتمل على الأسواق: انخفاض حاد في أسعار النفط، مما يفيد قطاعات مثل الطيران والصناعات التحويلية.وأفاد بأن من ضمن التأثير المحتمل: استقرار السوق بعد خروج المنتجين الأعلى تكلفة، مثل منتجي النفط الصخري في أمريكا الشمالية.ونوه التقرير بأن الطلب الكبير على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في عام 2025، يؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة.وأضاف: "يثير هذا الوضع غضب السكان، مما يدفع السلطات المحلية إلى فرض ضرائب ضخمة على مراكز البيانات لتخفيف العبء عن الأسر."وأشار إلى أن التأثير المحتمل على الأسواق: طفرة كبيرة في استثمارات البنية التحتية للطاقة، وزيادة طويلة الأمد في أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، مما يعزز التوقعات التضخمية.وتوقع التقرير أن يشهد عام 2025 كارثة طبيعية كبرى في الولايات المتحدة تسبب أضراراً تفوق بكثير مطالبات إعصار كاترينا في عام 2005.وأضاف: "تعجز إحدى أكبر شركات التأمين عن تغطية المطالبات نتيجة ضعف التقدير لمخاطر تغير المناخ، مما يؤدي إلى أزمة مالية في القطاع."وأشار إلى أن التأثير المحتمل على الأسواق: ارتفاع أسهم بيركشاير هاثاواي بفضل قدرتها على تحمل الأزمة، ومناقشات حكومية لإنقاذ شركات التأمين المتضررة لمنع انتشار المخاطر.وتوقع التقرير أن يشهد عام 2025، ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام اليورو إلى مستويات ما قبل استفتاء بريكست.وأضاف: "تُظهر بريطانيا أداءً اقتصادياً قوياً بفضل السياسات المالية الجديدة التي تعزز النمو وتخفض الإنفاق العام غير المنتج."وأشار إلى أن التأثير المحتمل على الأسواق: تعزيز الاستثمار المحلي وتحسن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، وأداء قوي لمؤشر فوتسي 100 البريطاني.وأفاد التقرير الصادر عن "ساكسو بنك" بأن على الرغم من أن تلك التوقعات لا تمثل توقعات رسمية للشركة، إلا أنها تذكر المستثمرين بأهمية التفكير في جميع السيناريوهات المحتملة، حتى تلك التي تبدو بعيدة المنال.