شكرا لقرائتكم خبر عن سوق النحاس تسترد عافيتها بفضل زيادة الإنتاج في أكبر دولة مصدرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد سوق النحاس العالمية انتعاشًا ملحوظًا بعد أشهر من التراجع، مدفوعة بزيادة الإنتاج في تشيلي، التي تعد أكبر دولة مصدرة للنحاس عالميًا. وتشير البيانات الحديثة إلى أن صادرات تشيلي من النحاس سجلت ارتفاعًا بنسبة 15% خلال الربع الأخير من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما أسهم في تهدئة مخاوف الأسواق بشأن نقص الإمدادات، وفق ما أوردته صحيفة "ذا فيانانشيال إكسبريس" العالمية على موقعها. دور تشيلي في استقرار إنتاج النحاس تمثل تشيلي نحو 30% من إجمالي إنتاج النحاس العالمي، ويُعتبر هذا المعدن عنصرًا حيويًا في العديد من الصناعات مثل التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

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واستطاعت البلاد رفع إنتاجها بفضل استثمارات حكومية ضخمة في تطوير المناجم وتحسين تقنيات الاستخراج، إلى جانب استقرار الأحوال الجوية مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تحديات مناخية أثرت على الإنتاج. الطلب العالمي على النحاس على الجانب الآخر، يتزايد الطلب على النحاس مع تسارع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية التي تستخدم النحاس بشكل مكثف. وتشير تقديرات المحللين إلى أن الطلب على النحاس قد ينمو بنسبة 8% سنويًا حتى عام 2030، مما يعزز أهمية استقرار الإمدادات من المنتجين الرئيسيين مثل تشيلي وبيرو. تأثيرات على أسعار النحاس العالمية شهدت أسعار النحاس انتعاشًا متدرجًا منذ بداية الشهر الحالي، حيث ارتفعت إلى 4.25 دولار للرطل بعد انخفاضها إلى ما دون 4 دولارات في الأشهر السابقة.

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ويتوقع خبراء الأسواق أن تستمر الأسعار في تحقيق مكاسب معتدلة مدفوعة بزيادة الإنتاج واستمرار الطلب القوي، مع احتمال تقلبات طفيفة نتيجة لتغيرات الاقتصاد العالمي والسياسات التجارية. تحديات أمام سوق النحاس على الرغم من هذا الانتعاش، تواجه سوق النحاس تحديات مستقبلية تتعلق بالاستدامة، حيث يطالب خبراء البيئة بتقليل الأثر البيئي الناتج عن عمليات التعدين. في هذا السياق، أعلنت تشيلي خططًا لتطوير تقنيات صديقة للبيئة واستثمارات إضافية في عمليات إعادة التدوير لتلبية الطلب العالمي المتزايد بطريقة مستدامة.

يبدو أن سوق النحاس بدأت في استعادة توازنها بعد فترة من التقلبات، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا للصناعات المعتمدة على هذا المعدن، وللاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النحاس في دعم نموها.