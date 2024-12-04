شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لإدارة المختبرات البلدية في 5 أمانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع تخصيص إدارة المختبرات البلدية في خمس أمانات ، وهي (أمانة منطقة الجوف، وأمانة المنطقة الشرقية، وأمانة منطقة الحدود الشمالية، وأمانة منطقة القصيم، وأمانة محافظة جدة).

يأتي ذلك بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في رفع كفاءة خدمات المختبرات البلدية بالمملكة. 3 أنواع للمختبرات أوضحت الوزارة أن أعمال إدارة المختبرات البلدية المستهدفة للتخصيص تضم ثلاثة أنواع من المختبرات؛ تشمل مختبرات سلامة الغذاء ومختبرات جودة المواد ومختبرات الإصحاح البيئي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز السلامة العامة من خلال رفع جودة وكفاءة المختبرات البلدية وتوفير اختبارات كافية ودقيقة للأغذية والمياه ومواد البناء.

وأشارت إلى أن نطاق المشروع سيتضمن تجهيز المختبرات بالمواد والمعدات الجديدة اللازمة، وتشغيل وصيانة المختبرات طوال فترة العقد، إضافة إلى تلبية طلب الأمانة لاحتياجاتها في تحليل العينات ونقل المختبرات مرة أخرى إلى الأمانات في نهاية العقد.