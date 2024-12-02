الاقتصاد

«قمة السعودية» تجدد تسهيلات مرابحة مع بنك التصدير والاستيراد

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة قمة السعودية للتجارة تجديد تسهيلات مرابحة قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل من بنك التصدير والاستيراد السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ الحصول على التمويل 1446-05-29 الموافق 2024-12-01، فيما تبلغ مدة التمويل حتى تاريخ 31 سبتمبر 2025.
وأضافت أن قيمة التمويل 10 ملايين ريال، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر، فيما تهدف التسهيلات لتمويل توريد مدخلات أنشطة التصدير.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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