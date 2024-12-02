شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ27 لمساعدة لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 27 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتحمل الطائرة مساعدات إغاثية متنوعة تشمل مواد غذائية وطبية وإيوائية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة لمواجهة كافة الأزمات والصعوبات التي تمر بها.

