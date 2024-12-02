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وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ27 لمساعدة لبنان

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واس - بيروت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 27 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتحمل الطائرة مساعدات إغاثية متنوعة تشمل مواد غذائية وطبية وإيوائية.
ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة لمواجهة كافة الأزمات والصعوبات التي تمر بها.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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