البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

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ارتفاع المؤشرات

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم على ارتفاع في ختام تعاملات الأسبوع.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 13 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.212 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 46.6 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق السندات/صفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.2 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 30242.13 نقطة.كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 8275.86 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.45 % ليصل إلى مستوى 11379.84 نقطة.