شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3675 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر، 4200 جنيه للبيع، و4171.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في مصر، 3850 جنيها للبيع، و3823.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر، إلى: 3675 جنيها للبيع، و3650 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في مصر، 3150 جنيها للبيع، و3128.5 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في مصر، 2450 جنيها للبيع، و2433.25 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء في مصر، إلى: 2100 جنيه للبيع، و2085.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 29400 جنيه للبيع، و29200 جنيه للشراء.