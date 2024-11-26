شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق يُتابع أعمال مد المرافق وتمهيد الطرق للأراضى بمنطقة الرابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بجولة تفقدية بمنطقة الرابية المضافة للمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تمهيد الطرق وتنفيذ شبكتى المياه والصرف الصحي بمنطقة الرابية، استعداداً للتسليم.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الجولة استهدفت المرور على الأعمال داخل المجاورة الأولى وهى المنطقة السكنية الجارى تجهيزها لقرب تسليم قطع الأراضى بعد تقنينها للمواطنين طبقاً للمخططات التفصيلية.

كما شملت الجولة المرور على خط تغذية مياه الشرب الرئيسى بجنوب المنطقة والجارى حالياً به أعمال الحفر ومد المواسير من نوع (UPVC)، والذي يتضمن أقطار ( 630 مم، 500مم،400مم، 315 مم).

ووجه رئيس جهاز الشروق، طاقم الإشراف والشركة المنفذة، بسرعة جاهزية المجاورة الأولى والدفع بجميع الإمكانيات والمعدات والانتهاء من المشروعات على الوجه الأمثل لتحقيق خطة التنمية بالمنطقة.