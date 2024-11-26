شكرا لقرائتكم خبر عن سكن لكل المصريين 5.. تعرف على أماكن الوحدات الجاهزة للتسليم الفورى بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار سلسلة الخدمات التي يقدمها اليوم السآبع لقراءة، نقدم لكم خدمة جديده متمثلة في خطوات محددة للتعرف علي أماكن الوحدات الجاهزه للتسليم الفوري بمشروع سكن لكل المصريين 5 ، في المحافظات والمدن الجديده.

وإعلان سكن لكل المصريين 5، يغطي العديد من المحافظات القائمة بالفعل، وهو ما يؤكد عزم الدولة المصرية على تطوير حياة المصريين وتحسينها في أي مكان، وليس التركيز على المدن الجديدة فقط، كما يروج البعض.

ويتضمن الطرح الجديد 23958 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بعدد من المحافظات بمختلف مناطق الجمهورية، بأسعار تتراوح ما بين 184 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه.

الأماكن وأسماء المدن

اولاً: الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين منخفضي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بمساحة تصل إلى 75 مترًا بسعر 184 ألف جنيه، تشمل :

محافظة المنيا تشمل مدينة بني مزار في موقعي "أبو جرج، وأبطوج

ثانيا:. أما الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 210 آلاف جنيه ..تشمل عدد من المحافظات هي:

محافظة سوهاج في مدينة سوهاج في مواقع "نجع تمام، ونجع النجار، وأرض المشتل" ومدينة جهينة في مواقع "كوم الجرون، نزة المحزمين، ونجع الحويج، ونجع حميد"، ومدينة المنشآة في موقع "خارفة المنشآة"، ومدينة طهطا في مواقع "الشيخ زين الدين، الشيخ رحومة، الحريدية البحرية"، وفي مدينة المراغة في مواقع "السمارنة الغريزات – الغريزات، وأقصاص"، ومدينة طما في موقع "العزبة المستجدة- تل الزوكي".



ثالثا: فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة لمنخفضي الدخل الجاهزة للتسليم بمساحة تصل إلى 90 مترًا بالمحافظات وبسعر 250 ألف جنيه، تضم الآتي:

محافظة أسوان بمدينة "كوم أمبو- وإدفو"

الجيزة بمدينة "جزر القطوري- العياط"،

رابعا : فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 270 ألف جنيه تضم الآتي:

محافظة أسوان بمدينة إدفو

محافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع "المطمر"، ومدينة منفلوط بموقع "العتامنة"،

محافظة الفيوم بمدينة "هوارة"

محافظة المنوفية بمركز السادات بمواقع "الأخماس، بديل الدير، الصوامع، ومدينة منوف بموقع "بهواش"

محافظة سوهاج بمدينة الكوثر بموقع المنطقة الصناعية.

محافظة الفيوم بمدينتي دمشقين وشدموه.

محافظة قنا بمدينة أبو تشت بموقعي "بلاد المال بحري، وبلاد المال قبلي، ومدينة قوص بموقع العليقات.

خامسا: الوحدات السكنية المطروحة لمنخفضي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بمساحة تصل إلى 90 مترًا بالمحافظات بسعر 300 ألف جنيه، فإنها تضم:

محافظة أسيوط في مدن "أبنوب، منقباد، والبداري"،

محافظة الأقصر بمدينة أرمنت بموقعي "أبو قليعي، والرياينة"، ومدينة إسنا بمنطقة الشغب، ومدينة القرنة بمدينة "الضبعية".

محافظة الإسماعيلية فتقع الوحدات في مدينة القنطرة شرق، ومدينة فايد بموقع قرية عبد الناصر،

محافظة الشرقية بمدينة القرين.

محافظة جنوب سيناء بمدينة أبو رديس.

محافظة قنا بمدينة الوقف

محافظة شمال سيناء بمدينة العريش

محافظة البحيرة بمدينة وادي النطرون.

سادسا: : الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 350 ألف جنيه، فإنها تقع في

محافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع "بجوار الكمين"،

محافظة الأقصر بمدينة إسنا بموقع الدير، ومدينة الطود

محافظة المنوفية بمركز السادات بموقع الخطاطبة.

محافظة البحيرة بمدينة كفر الدوار.

محافظة المنيا بمدينة المنيا بموقع المطاهرة.

محافظة بني سويف بمدينة بياض العرب

محافظة قنا بمدينة قوص بموقع العقب

محافظة سوهاج بمدينة الكوثر بمواقع "أرض حمام السباحة، المنطقة المثلثة، بجوار مدرسة المناهل، منطقة البنوك، خلف المخيم، أرض الغابة"

محافظة مطروح بمدينة الحمام.

سابعا: الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين منخفضي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بالمحافظات بمساحة تصل إلى 90 مترًا، وبسعر 400 ألف جنيه، فإنها تقع في :

محافظة الأقصر بمدينة المدامود بموقع "مدينة الشمس"،

محافظة قنا بمدينة نجع حمادي بموقعي "الضمرانية، وهو2"، ومدينة نقادة بموقع "الشيخ حسين"

محافظة الشرقية بمدينة فاقوس بموقع الصالحية،

محافظة أسيوط بمدينة منفلوط بموقع الحما.

ثامنا: الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين متوسطي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بمساحات تصل إلى 75 مترًا بالمحافظات، بسعر 184 ألف جنيه، فإنها تقع في :

محافظة المنيا بمدينة بني مزار بموقعي "أبو جرج، وأبطوجة"

أما الوحدات ذاتها بسعر 210 آلاف جنيه، فإنها تقع في محافظة سوهاج في المدن الآتية:سوهاج بموقعي "نجع تمام، ونجع النجار، وأرض المشتل، ومدينة جهينة بمواقع "كوم الجرون، نزة المحزمين، ونجع الحويج، ونجع حميد"، ومدينة المنشآة بموقع خارفة المنشآة، ومدينة طهطا بمواقع "الشيخ زين الدين، والشيخ رحومة، والحريدية البحرية"، ومدينة المراغة بموقعي "السمارنة الغريزات – الغريزات، وأقصاص"، ومدينة طما بموقع "العزبة المستجدة- تل الزوكي".

تاسعا: الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين متوسطي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بالمحافظات بمساحة 90 مترًا، بسعر 250 ألف جنيه، فإنها تقع في :

محافظة أسوان بمدينة كوم إمبو.

محافظة الجيزة بمدينة "جزر القطوري – العياط".

والوحدات الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 270 ألف جنيه، تقع في محافظة أسوان بمدينة إدفو.

ومحافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع المطمر، ومدينة منفلوط بموقع العتامنة.

ومحافظة الفيوم بمدينة هوارة.

ومحافظة المنوفية بمركز السادات بمواقع "الأخماس، بديل الدير، الصوامع، ومدينة منوف في موقع بهواش.

ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بموقع المنطقة الصناعية.

ومحافظة الفيوم بمدينتي دمشقين وشدموه.

محافظة قنا بمدينة أبو تشت بموقعي "بلاد المال بحري، وبلاد المال قبلي"، ومدينة قوص بموقع العليقات.

عاشرا: الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين متوسطى الدخل بالمحافظات والجاهزة للتسليم الفوري بمساحة تصل إلى 90 مترًا، وبسعر 300 ألف جنيه، فإنها تقع في :

محافظة أسيوط بمدن "أبنوب، ومنقباد، والبداري"،

ومحافظة الأقصر بمدينة أرمنت بموقعي "أبو قليعي، والرياينة، ومدينة إسنا بموقع الشغب، ومدينة القرنة بموقع الضبعية،

ومحافظة الإسماعيلية بمدينة القنطرة شرق ومدينة فايد بموقع "قرية عبد الناصر".

محافظة الشرقية بمدينة القرين.

ومحافظة جنوب سيناء بمدينة أبورديس.

ومحافظة قنا بمدينة الوقف.

ومحافظة شمال سيناء بمدينة العريش.

ومحافظة البحيرة بمدينة وادي النطرون.

حادى عشر: الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 350 ألف جنيه، فإنها تقع في :

محافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع "بجوار الكمين".

ومحافظة الأقصر بمدينة إسنا بموقع "الدير" ومدينة الطود.

ومحافظة المنوفية بمركز السادات بموقع "الخطاطبة"،

ومحافظة البحيرة بمدينة كفر الدوار.

ومحافظة المنيا بمدينة المنيا بموقع المطاهرة.

ومحافظة بني سويف بمدينة بياض العرب.

ومحافظة قنا بمدينة قوص بموقع العقب.

ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بمواقع "أرض حمام السباحة، المنطقة المثلثة، بجوار مدرسة المناهل، منطقة البنوك، خلف المخيم، أرض الغابة".

محافظة مطروح بمدينة الحمام.

ثاني عشر : الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين متوسطي الدخل والجاهزة للتسليم بمساحات تصل إلى 90 مترًا بالمحافظات، وبسعر 400 ألف جنيه، فإنها تقع في

محافظة الأقصر بمدينة المدامود بموقع "مدينة الشمس".

ومحافظة قنا بمدينة نجع حمادي بموقعي "الضمرانية، وهو2"، ومدينة نقادة بموقع الشيخ حسين.

ومحافظة الشرقية بمدينة فاقوس بموقع الصالحية.

ومحافظة أسيوط بمدينة منفلوط بموقع الحما.