شكرا لقرائتكم خبر عن «مرافق»: إعادة جدولة قروض إسلامية بـ5.9 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مرافق الكهرباء والمياه للجبيل وينبع (مرافق)، اليوم، عددا من الاتفاقيات الثنائية لإعادة جدولة القروض الإسلامية القائمة مع المقرضين من البنوك السعودية وهم: البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي الأول، البنك الأهلي السعودي، حيث يبلغ مجموع القروض 5.9 مليار ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تتضمن الاتفاقيات تمديد فترة سماح السداد المتفق عليها مسبقاً لمدة ثلاث سنوات إضافية مع بدء السداد في يونيو 2028م بدلاً من يونيو 2025م، مع الحفاظ على فترة التمويل الأصلية التي تنتهي في ديسمبر 2034م.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم المركز المالي للشركة وتحسين تدفقاتها النقدية مما يسهم في تحقيق أهداف واستراتيجيات الشركة.
وأضافت أن أسباب إعادة جدولة التمويل: دعم المركز المالي للشركة وتحسين تدفقاتها النقدية مما يسهم في تحقيق أهداف واستراتيجيات الشركة.
وأفادت بأنه لا يوجد أي تغير على المدة المتفق عليها مسبقاً والتي تنتهي في ديسمبر 2034م
وذكرت بأنه لم يطرأ أي تعديل على الضمانات السابقة (سند لأمر).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تتضمن الاتفاقيات تمديد فترة سماح السداد المتفق عليها مسبقاً لمدة ثلاث سنوات إضافية مع بدء السداد في يونيو 2028م بدلاً من يونيو 2025م، مع الحفاظ على فترة التمويل الأصلية التي تنتهي في ديسمبر 2034م.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم المركز المالي للشركة وتحسين تدفقاتها النقدية مما يسهم في تحقيق أهداف واستراتيجيات الشركة.
وأضافت أن أسباب إعادة جدولة التمويل: دعم المركز المالي للشركة وتحسين تدفقاتها النقدية مما يسهم في تحقيق أهداف واستراتيجيات الشركة.
وأفادت بأنه لا يوجد أي تغير على المدة المتفق عليها مسبقاً والتي تنتهي في ديسمبر 2034م
وذكرت بأنه لم يطرأ أي تعديل على الضمانات السابقة (سند لأمر).