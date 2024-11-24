شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أحمد الدبيخي رئيسا تنفيذيا لـ«نقاوة لتقنية المعلومات» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة نقاوة لتقنية المعلومات، أمس على تعيين أحمد بن عثمان الدبيخي في منصب الرئيس التنفيذي اعتبارا من 19 ديسمبر 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يتمتع أحمد الدبيخي بخبرة تزيد عن 15 سنة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتقلد العديد من المناصب الإدارية والقيادية، ومن ضمنها مدير تنفيذي لتطوير الأعمال في شركة الإلكترونيات المتقدمة " Sami Advanced Electronics"، وكان آخرها مديرًا عامًا للإعلام وتطوير الأعمال في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR).
وتتمحور خبرات الدبيخي في مجالات التقنية والتحول الرقمي وتطوير الأعمال، وكذلك شارك في عدة لجان حكومية. كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة نقاوة لتقنية المعلومات والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أبعاد الوطن للاستثمار.
وحصل أحمد الدبيخي على شهادة البكالوريوس في عام 2009م من جامعة الملك سعود من كلية علوم الحاسب والمعلومات في تخصص نظم المعلومات، وحاصل على عدة شهادات احترافية تنفيذية من معهد IMD Business School، وحاصل كذلك على البرنامج التنفيذي للتطوير المالي من INSEAD.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يتمتع أحمد الدبيخي بخبرة تزيد عن 15 سنة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتقلد العديد من المناصب الإدارية والقيادية، ومن ضمنها مدير تنفيذي لتطوير الأعمال في شركة الإلكترونيات المتقدمة " Sami Advanced Electronics"، وكان آخرها مديرًا عامًا للإعلام وتطوير الأعمال في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR).
وتتمحور خبرات الدبيخي في مجالات التقنية والتحول الرقمي وتطوير الأعمال، وكذلك شارك في عدة لجان حكومية. كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة نقاوة لتقنية المعلومات والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أبعاد الوطن للاستثمار.
وحصل أحمد الدبيخي على شهادة البكالوريوس في عام 2009م من جامعة الملك سعود من كلية علوم الحاسب والمعلومات في تخصص نظم المعلومات، وحاصل على عدة شهادات احترافية تنفيذية من معهد IMD Business School، وحاصل كذلك على البرنامج التنفيذي للتطوير المالي من INSEAD.