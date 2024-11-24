شكرا لقرائتكم خبر عن راكان الفايزي رئيسا لمجلس إدارة «نفوذ».. وإبراهيم العميقان نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية، في اجتماعه المنعقد الخميس الماضي، تعيين م. راكان الفايزي، رئيسا لمجلس الإدارة، وإبراهيم العميقان نائبا لرئيس المجلس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كانت نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأحد 3 نوفمبر 2024م، شهدت انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية لدورتها الجديدة الممتدة من 21 نوفمبر 2024م حتى 30 يونيو 2028م،
وقرر المجلس: تشكيل أعضاء لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات، واللجنة التنفيذية، وتعيين ممثلي الشركة أمام هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وذلك لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى تعيين أمين سر المجلس.
وتضمن تشكيل لجنة المراجعة: عبدالرحمن الهدلق، وريان المفدي، وعبدالملك العثين، وسلطان الشبيلي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كانت نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأحد 3 نوفمبر 2024م، شهدت انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية لدورتها الجديدة الممتدة من 21 نوفمبر 2024م حتى 30 يونيو 2028م،
وقرر المجلس: تشكيل أعضاء لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات، واللجنة التنفيذية، وتعيين ممثلي الشركة أمام هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وذلك لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى تعيين أمين سر المجلس.
وتضمن تشكيل لجنة المراجعة: عبدالرحمن الهدلق، وريان المفدي، وعبدالملك العثين، وسلطان الشبيلي.