شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المركبة» توقع عقدا مع «شبكات الخلوية» بـ5.77 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة دار المركبة، الخميس الماضي، عقد طويل الأجل لمدة 5 سنوات مع شركة شبكات الخلوية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ5.773 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 5 سنوات.
وأفادت بأن العقد يشمل: تأجير السيارات مع شركة شبكات الخلوية بنظام التأجير التشغيلي.
وتوقعت أن يكون الأثر إيجابي على النتائج المالية للنصف الثاني من عام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ5.773 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 5 سنوات.
وأفادت بأن العقد يشمل: تأجير السيارات مع شركة شبكات الخلوية بنظام التأجير التشغيلي.
وتوقعت أن يكون الأثر إيجابي على النتائج المالية للنصف الثاني من عام 2025م.