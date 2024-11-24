الاقتصاد

«دار المركبة» توقع عقدا مع «شبكات الخلوية» بـ5.77 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المركبة» توقع عقدا مع «شبكات الخلوية» بـ5.77 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة دار المركبة، الخميس الماضي، عقد طويل الأجل لمدة 5 سنوات مع شركة شبكات الخلوية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة العقد تقدر بـ5.773 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 5 سنوات.
وأفادت بأن العقد يشمل: تأجير السيارات مع شركة شبكات الخلوية بنظام التأجير التشغيلي.
وتوقعت أن يكون الأثر إيجابي على النتائج المالية للنصف الثاني من عام 2025م.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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