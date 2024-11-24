شكرا لقرائتكم خبر عن «فقيه الطبية» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك العربي الوطني بـ750 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، وشركاتها التابعة مجموعة فقيه للرعاية الصحية، أن شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه وقعت اتفاقية تسهيل ائتماني بشروط وأحكام تنافسية ممع البنك العربي الوطني، ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستكون اتفاقية التسهيلات الائتمانية متاحة لجميع كيانات مجموعة فقيه للرعاية الصحية، وستدعم خطط التوسع والنمو الخاصة بالمجموعة.
وأضافت أن قيمة التحويل 750 مليون ريال، فيما ستكون طويلة المدى بشكل رئيسي.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر فقط.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستكون اتفاقية التسهيلات الائتمانية متاحة لجميع كيانات مجموعة فقيه للرعاية الصحية، وستدعم خطط التوسع والنمو الخاصة بالمجموعة.
وأضافت أن قيمة التحويل 750 مليون ريال، فيما ستكون طويلة المدى بشكل رئيسي.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر فقط.