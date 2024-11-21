شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار داخل البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخبار متعلقة بتكوين تقترب أكثر من سعر 100 ألف دولار ومشتريات بالمليارات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك

سعر الريال في البنك المركزي

سعر الريال في البنك الأهلي

سعر الريال في بنك مصر

سعر الريال في بنك الإسكندرية

سعر الريال في بنك قناة السويس

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي

سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال في بنك الكويت الوطني

سعر الريال في بنك قطر الوطني

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي، 13.23 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 13.19 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع.واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، عند: 13.19 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 13.21 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 13.19 جنيه للشراء، 13.28 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 13.22 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإٍسلامي، عند: 13.20 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإٍسلامي، 13.24 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، 13.15 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع.واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قطر الوطني، عند: 13.16 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع.