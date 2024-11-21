شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار داخل البنوك والان نبدء بالتفاصيل
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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية.
سعر الريال في البنك المركزي
وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي، 13.23 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك الأهلي
وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 13.19 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك مصر
واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، عند: 13.19 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 13.21 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قناة السويس
وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 13.19 جنيه للشراء، 13.28 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك التجاري الدولي
وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 13.22 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي
واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإٍسلامي، عند: 13.20 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.
سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإٍسلامي، 13.24 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الكويت الوطني
وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، 13.15 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قطر الوطني
واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قطر الوطني، عند: 13.16 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع.