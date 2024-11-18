شكرا لقرائتكم خبر عن «عطاء التعليمية»: تمديد مذكرة تفاهم مع «المستقبل الرقمي» لمدة 30 يوما والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول

ونوهت الشركة بإعلان أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. الدمام - شريف احمد - اتفقت شركة عطاء التعليمية مع شركة المستقبل الرقمي للاتصالات وتقنية المعلومات، على تمديد مدة مذكرة التفاهم إلى 30 يوما إضافية حتى 15 ديسمبر المقبل.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 29 أغسطس الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المستقبل الرقمي للاتصالات وتقنية المعلومات.ونوهت الشركة بإعلان أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم.