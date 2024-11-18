الاقتصاد

«عطاء التعليمية»: تمديد مذكرة تفاهم مع «المستقبل الرقمي» لمدة 30 يوما

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اتفقت شركة عطاء التعليمية مع شركة المستقبل الرقمي للاتصالات وتقنية المعلومات، على تمديد مدة مذكرة التفاهم إلى 30 يوما إضافية حتى 15 ديسمبر المقبل.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 29 أغسطس الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المستقبل الرقمي للاتصالات وتقنية المعلومات.
ونوهت الشركة بإعلان أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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