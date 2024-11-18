شكرا لقرائتكم خبر عن «سينومي سنترز»: ترسية عقد لبناء محطة تبريد مركزية بـ14.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" ترسية عقد، أمس، مع شركة العربية الباردة للتبريد والتكييف لبناء وتملك وتشغيل ونقل (BOOT) محطة تبريد مركزية جديدة بسعة 12,500 طن تبريد في مجمع "جوهرة الرياض" التجاري.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يمتد هذا المشروع الكبير على مساحة بناء تتجاوز 350,000 متر مربع وسيحصل على شهادة LEED للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة.
ونوهت بتوقيع العقد مع تحالف يضم شركة فاس للطاقة وشركة سوجيتز، وسيتعاون الجانبان لضمان تقديم حلول تبريد فعالة ومستدامة وفقاً لأعلى المعايير.
وأضافت أن قيمة العقد 14.4 مليون ريال إضافة إلى رسوم الاستهلاك ونسبة التضخم، فيما تبلغ مدة العقد 25 سنة.
وأضافت أن تفاصيل العقد تشمل: عقد بناء وامتلاك وتشغيل ونقل (BOOT) لمحطة تبريد مركزية جديدة بسعة 12,500 طن تبريدي لمدة 25 سنة تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري.
وتتضمن المحطة مكاتب مخصصة لطاقم التشغيل، وأربع وحدات تبريد تعمل على الجهد الكهربائي المتوسط، ونظام تبريد الهواء بتقنية الردياتير، بالإضافة إلى خزان لتخزين الطاقة الحرارية بسعة تتجاوز 14,000 متر مكعب.
وتشمل أيضًا 12 مضخة مياه، مبادل حراري، ثلاث لوحات للجهد المتوسط، ثلاثة محولات كهربائية مع ملحقاتها، وجميع المكونات اللازمة لتجهيز وتشغيل المحطة بشكل كامل.
وستتمتع محطة التبريد المركزي بدرجة عالية من الأتمتة مما ستقلل من التدخل اليدوي وبالتالي ستؤدي إلى تحسينات في الكفاءة.
ولن تقدم سينومي سنترز أي نفقات رأس مالية مسبقة، فيما ستوفر حوالي 13 ميجاوات/ ساعة سنويًا من استهلاك الكهرباء، مما يؤدي إلى توفير حوالي 4 ملايين ريال سنويًا من حيث القيمة المالية، إذ يُقدّر إجمالي التوفير على مدى 25 عامًا بحوالي 100 مليون ريال.
ويُقدّر أن سينومي سنترز ستوفر حوالي 30% من تكاليف التشغيل والصيانة بما في ذلك تكاليف الاستبدال كل عام.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يمتد هذا المشروع الكبير على مساحة بناء تتجاوز 350,000 متر مربع وسيحصل على شهادة LEED للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة.
ونوهت بتوقيع العقد مع تحالف يضم شركة فاس للطاقة وشركة سوجيتز، وسيتعاون الجانبان لضمان تقديم حلول تبريد فعالة ومستدامة وفقاً لأعلى المعايير.
وأضافت أن قيمة العقد 14.4 مليون ريال إضافة إلى رسوم الاستهلاك ونسبة التضخم، فيما تبلغ مدة العقد 25 سنة.
وأضافت أن تفاصيل العقد تشمل: عقد بناء وامتلاك وتشغيل ونقل (BOOT) لمحطة تبريد مركزية جديدة بسعة 12,500 طن تبريدي لمدة 25 سنة تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري.
وتتضمن المحطة مكاتب مخصصة لطاقم التشغيل، وأربع وحدات تبريد تعمل على الجهد الكهربائي المتوسط، ونظام تبريد الهواء بتقنية الردياتير، بالإضافة إلى خزان لتخزين الطاقة الحرارية بسعة تتجاوز 14,000 متر مكعب.
وتشمل أيضًا 12 مضخة مياه، مبادل حراري، ثلاث لوحات للجهد المتوسط، ثلاثة محولات كهربائية مع ملحقاتها، وجميع المكونات اللازمة لتجهيز وتشغيل المحطة بشكل كامل.
وستتمتع محطة التبريد المركزي بدرجة عالية من الأتمتة مما ستقلل من التدخل اليدوي وبالتالي ستؤدي إلى تحسينات في الكفاءة.
ولن تقدم سينومي سنترز أي نفقات رأس مالية مسبقة، فيما ستوفر حوالي 13 ميجاوات/ ساعة سنويًا من استهلاك الكهرباء، مما يؤدي إلى توفير حوالي 4 ملايين ريال سنويًا من حيث القيمة المالية، إذ يُقدّر إجمالي التوفير على مدى 25 عامًا بحوالي 100 مليون ريال.
ويُقدّر أن سينومي سنترز ستوفر حوالي 30% من تكاليف التشغيل والصيانة بما في ذلك تكاليف الاستبدال كل عام.