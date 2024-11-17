شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البصل فى الأسواق اليوم.. وتراجع جديد بالطماطم والخضروات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الخضروات والفواكه في الغرفة التجارية، تراجع أسعار الطماطم في الأسواق إلي مستويات 7 إلي 10 جنيهات وفي بعض المحافظات تصل 12 جنيها بهبوط كبير قياساً على أوضاع الشهر الماضي، كما تراجع سعر البصل إلي مستويات بين 12 و 15 جنيها للمستهلكين.

وأشارت الشعبة على لسان حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة إلي أن السوق يشهد استقراراً ملحوظاً اليوم مع ثبات أغلب أصناف الخضروات التي يزداد الطلب عليها مثل البطاطس والكوسة والطماطم وغيرها من الاحتياجات الأساسية في الأسواق

وبحسب بوابة الأسعار فقد سجل سعر كيلو الطماطم 23 إلي 26 جنيها للمستهلكين والبامية 56 إلي 65 جنيهاً والملوخية 14 إلي 17 جنيها والكوسة 18 إلي 20 جنيهاً.



