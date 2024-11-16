اختتام مزاد نادي الصقور السعودي 2024 بمبيعات قاربت 6 ملايين ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أسدل الستار على مزاد نادي الصقور السعودي 2024؛ الذي نظمه النادي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) على مدار 45 يومًا، شهد إقامة 21 ليلة على منصة المزاد، تم خلالها طرح مزاد على 50 صقرًا في 30 موقعًا حول المملكة، بيعت بقرابة ستة ملايين ريال، لتشكل رافد اقتصادي لـ 165 طاروحًا.

وتصدّر صقر الدبدبة؛ الذي تم عرضه في الليلة السادسة قائمة الأغلى قيمة لمزاد نادي الصقور السعودي 2024، إذ تم بيعه بمبلغ 400 ألف ريال.

وفي إطار الدعم والتحفيز الذي يقدمه نادي الصقور السعودي للطواريح، تم خلال اليوم الختامي السحب على سيارتين، كانت الأولى من نصيب الطاروحين أحمد العيافي وأحمد المسعودي، فيما كانت السيارة الثانية من نصيب الطاروح عادل الحربي، كما تم السحب على 20 مبلغًا ماليًا بإجمالي 100 ألف ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، أن الجهود التي يبذلها النادي تأتي بتوجيه القيادة الحكيمة -أيدها الله-؛ بهدف الحفاظ على موروث الصقارة الأصيل، واستدامة هواية الصقور، وترسيخ مفاهيمها وقيمها البيئية والثقافية والاقتصادية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيزًا لهويتنا الوطنية والثقافية.

وأكد الطويل أن النادي نجح في تعزيز هواية الصقارة، وإيجاد رافد اقتصادي للطواريح والصقارين، مشيرًا إلى أن مزاد نادي الصقور السعودي يصنَّف أكبرَ مزادٍ رسمي للصقور التي يتم طرحها على أرض المملكة، حيث يعزز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية 2030، في دعم الأنشطة المرتبطة بهواية الصيد بالصقور، حيث يهدف النادي من خلال مزاده للطرح المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة؛ لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم، كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، والحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها.

وشهدت الليلة الأخيرة لمزاد نادي الصقور السعودي 2024، بيع ثلاثة صقور بقيمة 367 ألف ريال، حيث جاءت بداية الليلة مع شاهين فرخ، طرح المجيرمة، للطاروحين سعيد الثعلبي وسالم الثعلبي، وتم بيعه بمبلغ 80 ألف ريال، بعدها عرض الصقر الثاني شاهين فرخ طرح مستورة للطاروح عبدالعزيز الحربي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 60 ألف ريال، وشهد منافسة كبيرة قبل أن يتم بيعه بمبلغ 201 ألف ريال، وكان ختام الليلة مع الصقر الثالث شاهين فرخ، طرح رابغ، للطواريح حمد ويوسف ومحمد الشرهاني وتوفيق اللهيبي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 50 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 86 ألف ريال.

ووفر نادي الصقور السعودي العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ استقبلت فرق النادي في الخليج 365 (الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية) مالك الصقر (الطاروح)، وتكفل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، وعرضت الصقور في مزاد تنافسي مباشر وسريع بث على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.

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