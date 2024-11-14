شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة تونس تغلق على انخفاض بنهاية تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم الخميس، على انخفاض بنسبة %0.10، ليصل عند 9791.47 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.879 مليون دينار تونسي أي بنحو 912 ألف دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 16 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار أسهم 20 شركة على ثبات.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.879 مليون دينار تونسي أي بنحو 912 ألف دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 16 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار أسهم 20 شركة على ثبات.