شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة تونس تغلق على انخفاض بنهاية تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم الخميس، على انخفاض بنسبة ‏‏%0.10، ليصل عند 9791.47 نقطة.‏

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.879 مليون دينار تونسي أي بنحو 912 ألف دولار ‏أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 16 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار ‏أسهم 20 شركة على ثبات.‏

