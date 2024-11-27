نظَّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر بمنطقة تبوك، محافظة تيماء، أمس، مبادرة لزراعة 1000 شتلة بمتنزه المئوية، بالتعاون مع بلدية محافظة تيماء وعدد من الجهات ذات العلاقة، بحضور نائب محافظ تيماء محمد بن متروك الزوين.

وأكد المركز، أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع موسم التشجير 2024، «نزرعها لمستقبلنا» لتعزيز الغطاء النباتي بالمحافظة، وكجزء من الجهود المبذولة لتعزيز أهداف مبادرة «السعودية الخضراء»، التي تسعى إلى تفعيل دور المجتمع في العمل البيئي والمناخي، وتوحيد الجهود لتحقيق الاستدامة، وتسريع وتيرة التحول نحو بيئة أكثر استدامة في المملكة، مؤكدًا التزام المركز بتحسين الغطاء النباتي في المحافظة ومكافحة التصحر، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة والمحافظة على الموارد الطبيعية.