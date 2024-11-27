تقنية ظهران الجنوب تحتفي بيوم السكري

احتفت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بظهران الجنوب بمناسبة اليوم العالمي للسكري، على مسرح الكلية.

وشهدت الفعالية التي حضرها عميد الكلية التقنية ومشرف المعهد الصناعي الثانوي بظهران الجنوب، مشبب عبدالله آل مداوي، حضورًا واسعًا وتعاونًا مثمرًا مع عدد من الجهات الصحية والمجتمعية، حيث شارك فيها كل من: القطاع الصحي ومستشفى ظهران الجنوب، وعدد من الشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية.

وتضمنت الفعالية برامج توعوية متنوعة، شملت فحوصات طبية مجانية، وتوزيع أجهزة طبية لمرضى السكري، وجلسات استشارية وتثقيفية عن مرض السكري، وأهمية الوقاية منه عبر اتباع نمط حياة صحي يشمل الغذاء المتوازن والنشاط البدني. كما أقيمت أركان تفاعلية قدمت معلومات عملية حول التعامل مع السكري، بجانب عرض أحدث التقنيات والخدمات الصحية المتعلقة بالمرض.

آل مداوي أكد أهمية تعزيز الشراكات المجتمعية لتحقيق أهداف التوعية الصحية، مثمنًا دور الجهات المشاركة في إنجاح هذا الحدث، الذي يعكس التزام الكلية والمعهد الصناعي بخدمة المجتمع وتثقيفه.

من جانبه، أعرب القائمون على الفعالية عن شكرهم للحضور، مؤكدين أهمية هذه الأنشطة في تعزيز الوعي العام، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني عادات صحية للوقاية من الأمراض المزمنة.