استطلاع: 60 % سيستخدمون مترو الرياض للذهاب للعمل والمدارس

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 60% سيستخدمون المترو ووسائل النقل العام في الذهاب للعمل أو المدرسة، و65% سبق لهم تجربة المترو في بلد خارج المملكة.
فيما أظهر الاستطلاع أن 71% يرون أن المترو سيغير من عادتهم في التنقل، فيما رأى 80% أنه سيسهم في جذب الاستثمارات إلى الرياض، و81% يرون أنه سيقلل من الازدحام المروري، و83% يرون أن سيؤثر إيجابيًّا على البيئة. وحول الوجهات التي ينوون استخدام المترو للذهاب إليها قال 31% أنهم ينوون الذهاب للعمل أو الدراسة، و30% الذهاب إلى أماكن الترفيه، فيما قال 24% أنهم سيذهبون للتسوق، و15% لزيارة الأهل والأقارب.
وأظهر الاستطلاع أن أكثر ما يهم سكان مدينة الرياض في المترو 40% أن توجد محطة قريبة من مقر العمل أو السكن، و27% السرعة، و22% الأمان، و11% منع المضايقات.
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